Imprensa europeia repercute prisão de Braga Netto - Sites de notícias destacam proximidade do general com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o "chocante" plano para aplicar um golpe no Brasil.A imprensa europeia repercutiu a prisão do general da reserva Walter Braga Netto, que aconteceu neste sábado (14/12). Os veículos destacaram que o inquérito da Polícia Federal indica "participação ativa" do ex-ministro no esquema organizado para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aplicar um golpe de Estado no Brasil.

Os jornais também citam a proximidade de Braga Netto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que também é alvo das investigações.

El País (Espanha) – Preso general próximo a Bolsonaro por interferir nas investigações sobre tentativa de golpe