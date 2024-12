Alemanha inicia contagem regressiva para fim da era Scholz

No momento, as pesquisas apontam que a conservadora União Democrata Cristã (CDU) aparece à frente, com entre 30% e 31% das intenções de voto. A sigla é liderada atualmente por Friedrich Merz, um antigo rival da ex-chanceler Angela Merkel entre os conservadores e que tem redirecionado a CDU mais para a direita. Ele é o favorito para se tornar o próximo chanceler federal da Alemanha, mas, pelas pesquisas, terá que formar alianças para alcançar uma maioria no Bundestag.

Já o SPD aparece com entre 15% e 17% das intenções de voto e deve encolher significativamente na próxima eleição, salvo uma reviravolta. Na última eleição, em 2021, o partido havia obtido a maior porcentagem de votos: 25,7%, destronando a CDU da sua longa hegemonia de 16 anos. No momento, Scholz aposta suas fichas em uma recuperação do SPD nos próximos dois meses, conforme a campanha eleitoral avançar, mas poucos no meio político acreditam que ele seja capaz de protagonizar uma reviravolta política e conseguir manter o SPD no comando do governo.

Mas, mesmo com a saída de Scholz, o partido ainda pode vir a excercer influência num próximo governo liderado pela CDU, já que é praticamente certo que Merz seja obrigado a costurar uma coalizão. O papel de parceiro menor da CDU não é estranho para o SPD. Os social-democratas foram aliados da CDU durante 12 dos 16 anos de Merkel no poder. O próprio Scholz foi vice-chanceler da conservadora entre 2018 e 2021.

O cenário de encolhimento também é esperado pelos Verdes, parceiros remanescentes de Scholz no governo. Já para os liberais do FDP, a próxima eleição deve ser um teste de sobrevivência. Após conseguir 11% dos votos no pleito de 2021, o partido, que foi pivô do colapso da coalizão de Scholz, agora arrisca ficar abaixo da cláusula de barreira de 5% para garantir uma bancada no Parlamento.

Enquanto siglas tradicionais como o SPD e FDP penam nas pesquisas, a próxima eleição deve marcar mais uma vez a ascensão constante de siglas antissistema no Bundestag.

Segundo levantamentos, a ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD), que tem pouco mais de uma década de existência, aparece com chances de dobrar sua atual bancada de 83 deputados no Parlamento e sair da eleição de 2025 como o segundo maior partido, apenas atrás da CDU. No entanto, esse aumento entre o eleitorado não deve se traduzir necessariamente em poder para a AfD, já que todos os partidos tradicionais já avisaram que não pretendem se aliar com a sigla para formar um novo governo. Tal cenário já é constante para a AfD em eleições estaduais, nas quais o partido não conseguiu integrar governos locais mesmo quando foi o mais votado.