O que se sabe sobre o conflito nos domínios curdos na Síria - Após queda do ditador Bashar al-Assad, país tenta superar guerra civil e se reerguer. Perspectiva de paz, contudo, pode evaporar em meio a conflito entre as forças curdas sírias e milícias apoiadas pela Turquia.Uma das maiores ameaças à transição pacífica de poder na Síria está no noroeste do país. Enquanto muitos sírios-árabes celebram a queda do regime liderado pelo ditador Bashar al-Assad e o fim da longeva guerra civil no país, os sírios de origem curda na região enfrentam uma crise existencial.

Os confrontos entre os combatentes sírios apoiados pela Turquia e as forças curdas sírias preocupam sobremaneira, alertou recentemente o enviado especial das Nações Unidas na Síria, Geir Pederson. Os demais motivos de preocupação imediata são as incursões israelenses no território sírio e a proteção das minorias no país árabe.

Qual a situação no noroeste do país?