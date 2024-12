Projeto quer dar vida nova ao desertificado Mar de Aral

Com câncer, doenças renais e mortalidade infantil entre os piores problemas sanitários da região, a criação de "cinturões verdes" é um modo eficaz de combater os danos gerados pelo ar carregado de sal e poeira contaminada e melhorar a saúde pública.

Mas o saxaul por si só não é suficiente. É essencial integrar as práticas de plantio ao planejamento da paisagem. "Temos que decidir o que fazer com a terra onde os arbustos são plantados", diz Talgat Kerteshev, da Universidade Nacional de Pesquisa Agrária do Cazaquistão.

Se o objetivo for criar pastagens, o foco deve ser nas culturas forrageiras. E, embora o saxaul possa ser usado como pasto, ele não é o principal componente da dieta de uma vaca leiteira.

Uma das abordagens poderia ser o "plantio misto". Isso envolve a introdução de várias espécies de árvores, arbustos e ervas para que cresçam juntos de forma mutuamente benéfica. Algumas delas podem ser vendidas como remédios fitoterápicos. Outras tornarão o solo menos salgado. "Isso é essencial para o uso sustentável dos ecossistemas", diz Kerteshev.

Outro desafio é envolver as comunidades locais no processo de plantio. De acordo com Zadneprovskaya, oito das 12 pessoas envolvidas no projeto Oásis são locais. Mas isso é apenas uma gota no oceano para toda a área do Mar de Aral. Fazer isso em uma escala maior poderia ajudar a promover mudanças.

Aigul Solovyova, presidente da Associação de Organizações Ambientais do Cazaquistão, vem fazendo pesquisas há anos. "Em 2023, 7% das pessoas na região de Almaty, no sudeste do Cazaquistão, estavam cientes das mudanças climáticas. Este ano, o número subiu para 30%", diz ela. Aumentar a conscientização sobre questões ambientais, como o plantio de saxaul, é um processo gradual que exige intervenções direcionadas e apelos regulares à ação.