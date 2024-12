Quais direitos protegem as crianças em conflitos e guerras?

Além do risco de morte ou de ferimentos, as crianças são frequentemente separadas das suas famílias e forçadas a fugir. "Estas condições inseguras de vida fazem com que a prostituição forçada, a violência sexual e o trabalho infantil aumentem dramaticamente”, prosseguiu o especialista. "As crianças estão completamente vulneráveis a situações nas quais até mesmo os adultos dificilmente conseguem se defender."

Apesar da ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança por quase todos os países, o Unicef alerta que as partes envolvidas em conflitos continuam a desconsiderar a proteção das crianças como uma das "regras fundamentais mais importantes da guerra". A lacuna entre teoria e prática é enorme.

Segundo Mischo, as quase 33 mil violações graves dos direitos da criança documentadas em 2023 são apenas as que "foram efetivamente confirmadas várias vezes por fontes independentes, ou seja, pelo governo, pelas organizações da ONU ou por entidades terceiras". "O número de casos não registrados é sempre cem vezes maior", assegura.

De acordo com o relatório do Unicef, a situação das crianças em 2023 era particularmente grave na Faixa de Gaza, na Ucrânia e no Sudão.

"Um quarto de todas estas violações dos direitos das crianças aconteceram em Gaza. Muitos dizem que é atualmente o lugar mais mortal para as crianças em todo o mundo", aponta Mischo.

Em novembro, o TPI também emitiu um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, por acusações de crimes de guerra cometidos em Gaza que incluem ataques deliberados à população civil.