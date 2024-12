Rota ferroviária de alta velocidade Berlim-Paris é lançada - Percurso de 1.100 km dura oito horas e atrai passageiros que querem menos impacto ambiental e podem abrir mão da rapidez do avião.A primeira ligação ferroviária direta de alta velocidade entre Paris e Berlim foi inaugurada nesta segunda-feira (17/12), em resposta à crescente demanda europeia por viagens de trem. O percurso tem 1.100 km, passando pelas cidades alemãs de Frankfurt e Karlsruhe e pela francesa Estrasburgo, e dura oito horas.

O trem sai uma vez ao dia para ambas as direções e é operado pela empresa alemã Deutsche Bahn (DB), em colaboração com a SNCF da França. Os trens circulam a até 320 km/h na França, mas essa velocidade cai para um máximo de 250 km/h na Alemanha.

O serviço reduz em apenas alguns minutos a conexão mais rápida entre as duas capitais por trem – já havia opções que duravam cerca de oito horas e meia, mas com troca de trem. Para efeito de comparação, um voo direto entre as capitais dura cerca de 1h45.