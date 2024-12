[Coluna] Sucesso de Fernanda Torres é veneno antietarismo

Mas agora, aos 59, ela está no topo e no que parece ser o melhor momento de sua carreira. Fernanda foi indicada para disputar o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro, está nas listas das apostas do Oscar e também nas de melhores do ano de instituições importantes, como a Associação dos Críticos de Los Angeles.

A atriz parece, merecidamente, estar curtindo cada segundo. "Não acho que isso vai acontecer de novo na minha vida, então, vamos aproveitar”, disse, em entrevista à Vanity Fair.

O sucesso de Fernanda se deve à sua interpretação de Eunice Paiva, a heroína do sucesso de crítica e bilheteria Ainda Estou Aqui. Eunice é uma dona de casa e mãe de quatro filhos que precisa se reinventar e lutar a vida toda depois que seu marido, o engenheiro Rubens Paiva, "desaparece" nos porões da ditadura. A icônica Fernanda Montenegro, mãe de Torres, também aparece no filme, interpretando Eunice velha e com Alzheimer.

Não é todo dia que vemos duas atrizes brasileiras com esse sucesso internacional e no Brasil. E, para tornar tudo mais simbólico, isso acontece quando a mais nova tem 59 anos e a mais velha, 95.

Acompanhar Fernanda Torres vivendo seu melhor momento profissional aos 59 anos é um conforto e tanto para mulheres acima dos 50 anos, acostumadas a ouvir que "depois de certa idade o melhor já passou", e que "está chegando a hora de se aposentar". O fato de sua mãe brilhar ao seu lado aos 95 dá a esse sucesso um gosto ainda melhor. Se alguém tem dúvidas de que é possível ser ativa e genial até depois dos 90, Montenegro é nosso melhor exemplo.

Elas são ótimas inspirações. Isso porque é comum que com mais de 50 anos (ou mesmo antes) a gente pense que o melhor da vida profissional já passou. A sociedade joga isso na nossa cara tão intensamente que acabamos acreditando. E esse sentimento é baseado na realidade nua e crua. De acordo com uma pesquisa do site de busca de empregos Infojobs, 66% dos profissionais da geração X (nascidos entre meados da década de 1960 e 1979) já passaram por algum episódio de preconceito no trabalho devido à idade.