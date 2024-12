Como Trump pode embaralhar o comércio global

O estudo sugere ainda que um mundo dividido em blocos geopolíticos liderados pelos EUA e pela China resultaria em danos econômicos ainda maiores. No pior cenário, o PIB real da China poderia cair 6% e o da Alemanha, 3,2%, enquanto a economia dos EUA sofreria um impacto menor, de menos 2,2%.

Luta contra a pobreza enfrentaria retrocesso

Embora a União Europeia seja o bloco comercial mais conectado do mundo, com um total de 45 acordos comerciais assinados com parceiros globais, os países menores são os que mais sofreriam com o colapso da OMC.

"A OMC é significativamente mais importante para os países menores e menos poderosos, com redes comerciais limitadas, que historicamente contam com o mecanismo de solução de controvérsias da OMC para proteger seus interesses", afirma Dieter. As nações menores são cada vez mais forçadas a "se curvar às exigências muitas vezes questionáveis dos países maiores", completa

A ex-economista-chefe do Banco Mundial Pinelopi Goldberg também considera que os países menores são os "principais perdedores" do atual impasse na OMC. "A integração internacional [no comércio] é essencial para porque eles não têm grandes mercados domésticos", disse ela à DW.

"As pesquisas mais recentes mostram que a redução da pobreza nas últimas três décadas ocorreu principalmente nos países em desenvolvimento que estão intimamente ligados ao comércio global", continua, destacando o papel do sistema multilateral em possibilitar o progresso do Sul Global.