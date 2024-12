Justiça do Rio ordena retirada de música de Adele de plataformas - Juiz do Rio de Janeiro reconhece similaridades entre "Million Years Ago" e canção "Mulheres", da década de 1990. Processo foi movido contra cantora britânica por compositor da música brasileira.A Justiça do Rio de Janeiro ordenou nesta segunda-feira (16/12) a suspensão das reproduções da canção Million Years Ago da cantora britânica Adele nos serviços de streaming de músicas em todo o mundo, ao considerar a composição como sendo plágio da canção Mulheres, de Toninho Geraes, gravada por Martinho da Vila nos anos 1990 e regravada por vários outros artistas.

O juiz Victor Agustin Cunha, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, estipulou ainda uma multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimentos da decisão, que é válida para 181 países, assim que as plataformas, como Spotify e YouTube, sejam notificadas judicialmente.

O juiz reconheceu as similaridades e disse haver evidências robustas de uma "quase integral consonância melódica" entre as duas canções. As provas foram obtidas através de técnicas de sobreposição melódica, análises técnicas das ondas sonoras e pareceres de especialistas, além do juízo pessoal do próprio juiz ao ouvir as duas composições. Cunha mencionou ainda ausência de respostas concretas dos acusados às notificações extrajudiciais enviadas anteriormente.