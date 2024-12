Quem era o general russo morto em atentado atribuído à Ucrânia

A explosão desta terça-feira ocorreu um dia depois que o SBU acusou Kirillov, à revelia, de ordenar o uso de armas químicas contra as Forças Armadas da Ucrânia.

Propagandista que tentou limpar imagem de Assad

A carreira pública de Kirillov começou em 2017, quando ele foi nomeado comandante das forças de proteção nuclear, biológica e química da Rússia, conhecidas pela sigla RKhBZ. De acordo com os militares russos, essas forças são responsáveis por proteger as tropas russas quando armas químicas e biológicas são usadas.

No entanto, os ucranianos afirmam que a unidade se afastou do seu papel de "proteção" e na realidade tem feito uso dessas armas durante o conflito. Os ucranianos afirmam que os russos usaram armas químicas mais de 4,8 mil vezes desde o início da guerra. A Rússia nega as acusações.

Em 2018, Kirillov assumiu o papel de porta-voz do governo russo para lidar publicamente com um ataque químico que matou dezenas de pessoas na cidade síria de Duma, em abril daquele ano.

Na época, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França acusaram o regime do então ditador Bashar al-Assad de realizar o ataque. Em resposta, as nações atacaram vários alvos do regime na Síria.