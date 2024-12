Alas conservadoras da Igreja Católica ainda resistem a abençoar uniões LGBTs

Érika, ao contrário, sempre foi mais tranquila em relação a sua orientação sexual. Na capelinha de Lourdes, nunca sentiu rejeição ou sofreu preconceito. "Sempre vivi em um ambiente de acolhimento e inclusão", conta.

Em uma certa ocasião, um coordenador desconfiou da orientação sexual de Pamella e convocou uma reunião com os demais líderes do movimento para intimidá-la. "Talvez tenha sido o pior momento da minha vida", afirma. "Me vi cercada por pessoas que me julgavam e condenavam por desconfiarem que eu era homossexual. E eu, sozinha, adolescente e imatura, não tive alternativa a não ser mentir e, a partir daquele momento, reprimir minha sexualidade."

Na paróquia onde Pamella e Érika se conheceram, não há Pastoral da Diversidade Sexual. No futuro, elas pretendem criar um grupo de diversidade sexual. Isso ajudaria, acreditam, a desmistificar a ideia de que homossexualidade é pecado, a promover o respeito e a acolhida a pessoas LGBT e, principalmente, a combater casos de homofobia.

"A mentalidade de que ser homossexual é pecado faz com que muitos, especialmente jovens, abandonem a Igreja Católica quando iniciam um relacionamento amoroso", observa Pamella.

Curiosamente, nem a própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) tem uma Pastoral da Diversidade Sexual. Segundo o site da instituição, são, ao todo, 24 pastorais – nenhuma delas trata do tema. No passado, houve duas pastorais da diversidade sexual no Brasil: uma em Nova Iguaçu (RJ) e outra em Belo Horizonte (MG) – as duas tiveram suas atividades encerradas por decisão dos respectivos bispos.

Diálogo mais inclusivo