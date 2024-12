Alemanha prende chinês suspeito de espionar base naval

Através do Mar Báltico passam oleodutos de combustíveis e cabos de transmissão de dados que foram repetidamente cortados desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Em 2023, Kiel descartou planos de estabelecer uma colaboração entre cidades parceiras com o porto militar chinês de Qingdao, depois de analistas alertarem que isso poderia servir como cobertura para atos de espionagem.

China aumenta atos de espionagem

As agências de segurança da Alemanha têm alertado frequentemente sobre as ameaças crescentes dos serviços de inteligência chineses. Autoridades de segurança alemãs afirmam que a China certamente aumentou e, em alguns casos, alterou as suas atividades de inteligência na Alemanha nos últimos anos.

Além da tradicional espionagem econômica e industrial, o Departamento Federal de Proteção da Constituição (BfV) relatou detectar cada vez mais ações de espionagem política e tentativas de exercer influência no país.

Em abril, por exemplo, o alemão-chinês Jian G., ex-funcionário do político europeu Maximilian Krah, da ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD), foi preso em Dresden sob suspeita de espionagem. De acordo com as conclusões dos investigadores, ele teria transmitido informações do Parlamento Europeu a um serviço secreto chinês e também teria espionado membros da oposição chinesa em solo alemão.