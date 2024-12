Sarkozy, ex-presidente da França, é condenado a usar tornozeleira eletrônica

Sarkozy tem uma longa lista de contas pendentes com a lei pela frente.

A mais imediata chegará em 6 de janeiro, quando começará o julgamento pelo suposto financiamento ilegal de sua campanha de 2007 com dinheiro do regime líbio de Muammar Gaddafi, julgamento ao qual poderá comparecer com a tornozeleira eletrônica.

Dois de seus ex-ministros do Interior, Claude Guéant e Brice Hortefeux, estarão no banco dos réus nesse julgamento, que está programado para durar até 10 de abril.

Sarkozy, que venceu aquela eleição presidencial contra a socialista Ségolène Royal, pode pegar até dez anos de prisão.

Também segue pendente o caso do financiamento ilegal da campanha de 2012. No último mês de fevereiro, foi condenado em apelação a um ano de prisão, do qual só cumpriu metade, e também com uma tornozeleira eletrônica, que o presidente ainda não usa porque também recorreu ao Supremo Tribunal, que não se pronunciará até o segundo semestre de 2025.

Neste escândalo, foi condenado por ter ultrapassado em muito os limites de gastos de sua campanha, de 22,5 milhões para quase 44 milhões de euros, por meio de um sistema de notas fiscais falsas que lhe permitia ocultar o investimento em seus comícios.