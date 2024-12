De olho na ultradireita, deputados alemães blindam independência da Suprema Corte

Contrário à proposta, o deputado Fabian Jacobi, da AfD, disse que ela estava sendo imposta por "autodenominados democratas exclusivos". "O que vocês estão projetando aqui é uma imagem do Tribunal Constitucional como um instrumento de poder do cartel de partidos, do qual vocês não estão dispostos a abrir mão", argumentou, acusando as outras legendas de se recusarem a permitir que a AfD participe da nomeação de juízes.

No momento, a AfD trava vários embates no Judiciário, envolvendo a classificação de alguns de seus diretórios regionais como "extremistas" por serviços estaduais de inteligência – algo que pressupõe incompatibilidade com o Estado de Direito. Já o diretório nacional é classificado como uma organização "suspeita" de extremismo de direita pelo Departamento Federal para a Proteção da Constituição (BfV). Essa designação facilita ao BfV investigar e vigiar membros do partido, além de recrutar informantes de dentro da organização.

A AfD já foi aos tribunais tentar reverter as classificações, mas não obteve sucesso. Neste ano, um dos membros mais influentes da AfD, o deputado estadual Björn Höcke, foi condenado duas vezes pela Justiça por proferir em público um antigo slogan de uma organização nazista.

Há tempos vários membros do establishment político alemão defendem que o partido, rotineiramente acusado de abrigar neonazistas e suspeitos de extremismo, seja oficialmente banido, uma tarefa que poderia caber ao Tribunal Constitucional Federal da Alemanha.

Na história alemã do pós-guerra, apenas dois partidos políticos foram banidos pelo Tribunal: O Partido Socialista do Reich (SRP) – de extrema direita –, em 1952, e o Partido Comunista da Alemanha (KPD), em 1956 – ambos no antigo território da Alemanha Ocidental.

No momento, pesquisas apontam que a AfD aparece com entre 18% e 20% das intenções de voto nas próximas eleições federais alemãs, que vão ocorrer em fevereiro. Isso significa que o partido tem chances de dobrar sua bancada de 76 deputados no Bundestag.