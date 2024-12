EUA: Homem encontra mandíbula de mastodonte no quintal de casa - Morador cuidava do jardim quando viu dois dentes gigantes. Ossada é a mais completa identificada no estado de Nova York na última década.Uma mandíbula de um mastodonte foi encontrada por acaso no quintal de uma residência no estado americano de Nova York, informou o Museu do Estado de Nova York nesta quarta-feira (19/12).

A ossada foi identificada em setembro por um morador de Scotchtown, um pequeno município localizado a 112 quilômetros da cidade de Nova York.

Segundo representantes do museu, esta é a primeira mandíbula completa do animal encontrada em Nova York em 11 anos, estado que já contabiliza 150 descobertas do tipo.