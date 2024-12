Onde o dólar vai parar?

O déficit primário representa o resultado das contas do setor público (despesas menos receitas), desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública.

O governo Lula tentou apresentar um programa de cortes de gastos na casa de R$ 70 bilhões, mas investidores o encararam com descrença e buscaram o dólar como uma fonte segura em meio às dúvidas sobre a situação fiscal brasileira.

"O governo brasileiro tem dificuldades de fazer ajustes mais profundos nos programas sociais, dado que o custo político disso, sem dúvida nenhuma, é bastante elevado, e a pauta desse governo não é esse tipo de enfrentamento", diz Silva.

"Ataque especulativo"?

Nas redes sociais, o termo "ataque especulativo" circulou como justificativa para a alta do dólar, mas foi dispensado pelo diretor de Política Monetária do BC. "Não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, como se fosse uma coisa só que está coordenada", disse Gabriel Galípolo, que assume a presidência do órgão em janeiro.

Para Haroldo da Silva, o termo não explica sozinho a atual alta do dólar. "Eu não diria que a gente está sofrendo um ataque especulativo necessariamente, mas há pressões do mercado financeiro, com alguns fundos de investimento com enormes recursos, que podem também estar se aproveitando disso para ganhar dinheiro nesse período", afirma.