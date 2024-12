Teria Colombo levado a sífilis para a Europa? - Estudo afirma que doença sexualmente transmissível foi originada nas Américas há 8 mil anos. Há evidências de que navegadores do século 15 disseminaram enfermidade pelo mundo.A sífilis e Cristóvão Colombo têm mais em comum do que muitos imaginam. Ambos aterrissaram em novos continentes e colonizaram os habitantes locais no final do século 15: Colombo, os indígenas americanos; a sífilis, os europeus. Ambos também buscavam uma rota para a Ásia.

A sífilis surgiu pela primeira vez na Europa em 1494 em um acampamento do Exército francês, um ano após Colombo retornar de uma viagem à América. A doença desfigurante se espalhou entre os soldados e suas parceiras sexuais, causando feridas em órgãos genitais, reto ou boca.

Em apenas cinco anos, a sífilis havia se espalhado por toda a Europa e, logo depois, pela Índia, China e Japão.