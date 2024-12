Carro invade mercado de Natal na Alemanha e atropela visitantes - Caso aconteceu na cidade de Magdeburg, no leste do país, e teria deixado mais de 20 feridos, segundo o tabloide "Bild". Polícia confirma ao menos um morto. Porta-voz do governo estadual fala em atentado.Um motorista avançou em alta velocidade contra um mercado de Natal na cidade alemã de Magdeburg, no estado da Saxônia-Anhalt, leste da Alemanha, deixando mais de 20 feridos na noite desta sexta-feira (20/12), segundo o tabloide Bild. A polícia confirmou uma morte.

Um porta-voz do governo estadual afirmou à emissora de TV MDR que se trata de um atentado – algo, contudo, que ainda não foi confirmado pela polícia.

O suspeito foi preso, segundo declarado por fontes governamentais à agência de notícias dpa.