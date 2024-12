Depois da queda de Assad, os russos estão se voltando para a Líbia?

Isso torna a futura presença militar da Rússia na Síria potencialmente problemática. A Rússia estava transferindo sistemas de defesa aérea e outras armas avançadas da Síria para bases que controla na Líbia, informou nesta semana o Wall Street Journal, citando autoridades líbias e americanas não identificadas.

Mudança para a Líbia?

Os analistas apontam para indícios como a retirada de valiosos equipamentos militares da Síria, a suspensão das exportações de trigo russo para o país e a recusa do HTS às ofertas russas de ajuda humanitária. Eles também dizem que onde quer que as embarcações navais russas de Tartus acabem indo parar será um importante indicador de qual será o próximo destino da Rússia – especialmente se os navios atracarem no porto líbio de Tobruk.

No momento, tudo não passa de especulação, de acordo com Jalel Harchaoui, cientista político e especialista em Líbia do Royal United Services Institute for Defense and Security Studies (Rusi), no Reino Unido.

"Independentemente de os russos permanecerem na Síria ou saírem do país, há certos fatos incontestáveis que mudarão a forma como eles operam na Síria", diz ele à DW.

"Eles nunca conseguirão o mesmo nível de conforto, segurança e garantia de antes", disse Harchaoui. "Terão problemas para garantir sua própria logística, eletricidade, água e alimentos. Eles também sabem que, quando você administra uma base [estrangeira], precisa de uma certa simpatia da comunidade ao seu redor e também do Estado, em termos de compartilhamento de inteligência. Tudo isso agora está perdido."