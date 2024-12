Nova lei dos EUA encerra décadas de disputa pelo "Havana Club"

Em 1993, Cubaexport fez uma parceria com a Pernod Ricard para comercializar o Havana Club internacionalmente, exceto nos EUA, onde o embargo proibia as vendas.

Um ano depois, porém, a família Arechabala vendeu a marca e a receita do Havana Club para a antiga concorrente Bacardi, que começou a produzir sua versão do rum em Porto Rico. Essa versão da bebida então ganhou as prateleiras dos EUA, o que deu início à duradoura disputa com o regime cubano sobre os direitos de usar a marca.

A Bacardi argumenta que a família Arechabala nunca abriu mão de seus direitos, o que tornaria a venda legítima.

Direitos de licenciamento expirados e Porto Rico

Em 1999, esforços significativos de lobby por parte da Bacardi garantiram a aprovação de uma lei norte-americana similar à atual apelidada de "Bacardi Bill", que tornou ilegal para as empresas ligadas a Cuba renovar marcas norte-americanas expiradas ou registrar marcas confiscadas pelo governo cubano sem compensação.

A lei chegou a ser julgada rechaçada pela Organização Mundial do Comércio, mas continuou a valer em território americano em 2006, quando os direitos da Pernod Ricard e da Cubaexport sobre a marca caducaram.