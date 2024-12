Utensílios de plástico contêm químicos tóxicos, diz estudo - Pesquisadores encontraram substâncias prejudiciais à saúde em itens de plástico preto, como espátulas e recipientes para comida. Retardantes de fogo estão associados a males como câncer e desequilíbrios hormonais.Um estudo recente publicado na revista científica Chemosphere revelou que objetos domésticos feitos de plástico preto, como as espátulas, liberam substâncias tóxicas prejudiciais. No caso de utensílios usados na cozinha, essas toxinas podem acabar indo parar no alimento.

Os pesquisadores testaram vários objetos domésticos de plástico preto em busca de substâncias tóxicas normalmente encontradas em materiais reciclados. De acordo com Megan Liu, autora principal do estudo e gerente de ciência e política da organização ambiental Toxic-Free-Future, 85% dos produtos testados continham retardantes de chama, usados para impedir a propagação do fogo.

"Compramos 203 itens de plástico preto, incluindo utensílios de cozinha, acessórios de cabelo e brinquedos, e os examinamos em busca de bromo, um elemento químico que indica a presença de retardantes de chama", disse Liu.