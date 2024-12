[Coluna] Para jovens, formação cidadã nas escolas é deficitária - Jovens são o futuro do país, mas só uma educação cidadã, com senso crítico e compreensão do funcionamento das instituições, fará deles agentes de transformação. Isso está acontecendo? Para muitos, infelizmente, não."Será que um dia teremos um Brasil com menos desigualdades?", vira e mexe me pego perguntando. Às vezes, a linha de pensamento tende para o pessimismo, mas na maioria das outras acredito que mudanças são possíveis.

No entanto, creio que há alguns ingredientes para isso. O maior deles, provavelmente, é a construção cidadã do próprio povo. Temo ser um dos desafios mais hercúleos.

É necessário que o povo conheça a função das instituições e o papel dos governantes. Isso não é trivial e essa educação para o senso crítico e cidadania deve estar dentro das escolas.