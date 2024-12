Oposição pede impeachment de presidente interino na Coreia do Sul - Han Duck-soo é acusado de bloquear andamento da destituição de Yoon Suk Yeol, seu antecessor, que sofreu processo de impeachment após decretar lei marcial.A oposição sul-coreana anunciou nesta quinta-feira (26/12) que apresentou uma moção para o impeachment contra o presidente interino Han Duck-soo, depois que ele se negou a designar os juízes da Corte Constitucional para concluir o processo de destituição do seu antecessor.

A Coreia do Sul entrou em uma grave crise política no início de dezembro quando o presidente Yoon Suk Yeol, hoje afastado do cargo, decretou lei marcial, numa manobra descrita pela oposição como um autogolpe.

O Parlamentou aprovou o impeachment de Yoon em 14 de dezembro, mas para ratificar a decisão é necessária uma sentença da Corte Constitucional.