Ilha na Amazônia ajuda a desvendar campo magnético da Terra - Localizado a meia hora de lancha de Belém, Observatório Magnético de Tatuoca realiza medições que contribuem para a operação de satélites, linhas de transmissão e outros sistemas tecnológicos.A Ilha de Tatuoca, a meia hora de lancha de Belém, no Pará, não tem moradores ou carros. No passado, já foi cenário de episódios da revolta da Cabanagem e espaço de quarentena para suspeitos de terem doenças contagiosas. Mas desde o início do século 20 passou a fazer parte da história da ciência. Hoje ela abriga o Observatório Magnético de Tatuoca, que participa de uma rede global que monitora o campo magnético da Terra.

No interior do planeta, no núcleo externo, a mais de 2,9 mil quilômetros de profundidade, ferro e níquel movem-se continuamente para formar o campo magnético da Terra, um escudo fundamental para manter a vida, oferecendo proteção contra o vento solar e os raios cósmicos.

Para entender a história do campo magnético e projetar seu futuro, são necessários modelos computacionais. E "para criar modelos e para entender os fenômenos magnéticos da Terra, é fundamental que sobre a superfície estejam distribuídos observatórios que monitorem o campo magnético", explicou o diretor do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará (UFPA), Cristiano Mendel.