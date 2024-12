Alemanha adverte Rússia sobre "frota fantasma" suspeita de atos de sabotagem - Ministra alemã do Exterior defende mais sanções contra Moscou e investimentos em defesa de infraestrutura crítica. Navios ligados à Rússia estariam sabotando redes submarinas de energia e internet no Mar Báltico.A ministra do Exterior da Alemanha, Annalena Baerbock, advertiu a Rússia sobre a "frota fantasma", usada pelo país para contornar sanções que impedem Moscou de exportar petróleo, após novas suspeitas de sabotagem em cabos submarinos na Europa.

"Quase todos os meses, navios estão danificando cabos submarinos no Mar Báltico. É mais do que difícil acreditar em coincidências. Esse é um sinal de alerta urgente para todos nós. Os cabos submarinos são artérias de comunicação que mantêm nosso mundo unido", afirmou a ministra neste sábado (28/12) em entrevista ao grupo de mídia alemão Funke.

Baerbock afirmou que tripulações de navios têm baixado as âncoras e as arrastado por quilômetros no fundo do mar sem um motivo aparente. "A frota fantasma russa é uma grande ameaça para o nosso meio ambiente e nossa segurança", afirmou a ministra, defendendo mais sanções europeias contra a Rússia e pedindo mais investimentos nacionais em segurança, principalmente na defesa da infraestrutura crítica.