Musk apoia AfD com texto em jornal alemão e gera protestos

A publicação do artigo de Musk gerou indignação entre os jornalistas do grupo editorial. A chefe da seção de opinião dos jornais Welt e Welt am Sonntag, Eva Marie Kogel, afirmou que o comentário não é aceitável e pediu demissão devido à publicação. Outros jornalistas do grupo também publicaram comentários nas redes sociais repudiando a decisão do jornal.

Segundo reportagens da imprensa alemã, a publicação do artigo de Musk gerou uma grande controvérsia na redação já na véspera do Natal, com uma briga durante a reunião de pauta. A comissão editorial do grupo chegou a fazer um alerta sobre a decisão.

À agência de notícias alemã dpa, o editor-chefe do grupo Welt, Ulf Poschardt, e seu sucessor, Burgard, defenderam a publicação do artigo em um comunicado. "Democracia e jornalismo vivem de liberdade de opinião", afirmaram, acrescentando que isso incluiu confrontar-se com posições polarizadoras e classificá-las jornalisticamente.

Musk no mundo em 2024

O endosso de Musk à AfD se soma a outros episódios registrados em 2024 no qual o bilionário de origem sul-africana se envolveu em questões políticas. Nos EUA, ele declarou abertamente seu apoio à eleição do republicano Donald Trump, na esteira da tentativa de assassinato em julho.

Musk acabou direcionando milhões de dólares para a campanha, chegando a liderar esforços locais para conquistar votos, especialmente no estado da Pensilvânia. Alguns desses esforços chegaram a levantar acusações de compra de votos.