Putin pede desculpas por queda de avião do Azerbaijão - Líder russo telefonou ao presidente azeri e lamentou "trágico incidente", mas não confirmou se aeronave foi abatida por míssil antiaéreo. Azerbaijão cita "interferência física e técnica externa" como motivo da queda.O presidente russo, Vladimir Putin, pediu neste sábado (28/12) desculpas ao presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, pelo que Moscou descreveu como um "trágico incidente" envolvendo o avião da Azerbaijan Airlines (Azal) que caiu no Cazaquistão no dia de Natal.

O jato, fabricado pela Embraer, caiu perto do aeroporto de Aktau na quarta-feira, deixando 38 mortos – 29 pessoas sobreviveram.

Segundo um comunicado do Kremlin, Putin telefonou para Aliyev e ofereceu suas desculpas pelo fato de que o incidente "aconteceu no espaço aéreo russo".