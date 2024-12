O desafio brasileiro de levar a leitura às prisões

O único estado que detalhou à DW como funciona a sua política para inclusão na remição de pena pela leitura foi Alagoas. De acordo com o Tribunal de Justiça do estado, cerca de 10% do total de 3,7 mil atendidos no programa de remição de pena pela leitura do estado são analfabetos.

O estado possui monitores de leitura, um grupo formado por outros presos com habilidade de escrita e leitura, que atuam como contadores da história do livro escolhido pelos não alfabetizados. Atualmente, 380 pessoas exercem essa função em seis presídios.

Por que oferecer formas alternativas de leitura nas prisões

O Brasil tem atualmente 15 mil presos considerados não alfabetizados, de acordo com a Senappen, o que representa 2,2% da população prisional do país.

O número cresceu 6% entre o segundo semestre de 2023 e o primeiro de 2024, mas pode ser bem maior. É que, se somadas as pessoas com ensino fundamental incompleto, esse número sobe para 53%, de acordo com o Censo de Leitura no Sistema Socioeducativo.

Por isso, ampliar as ações de remição de pena pela leitura é considerada uma maneira alternativa de estimular o acesso à educação formal. "As prisões historicamente produzem mais delinquência do que ressocialização. Mas isso não justifica que a gente não tenha políticas. E o poder público tem essa responsabilidade", afirma a professora da Universidade Católica de Pelotas e coordenadora do censo, Christiane Russomano Freire.