Coreia do Sul ordena inspeção em aeronaves Boeing após acidente - País investiga se problemas no avião podem ter levado à explosão que causou 179 mortes. Colisão com aves e muro de contenção em local incomum também são apontados como causas da tragédia.O presidente interino da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, ordenou uma inspeção de segurança em todo o sistema de operações aéreas do país nesta segunda-feira (30/12), enquanto autoridades tentam identificar as vítimas e descobrir o que causou o desastre aéreo mais mortal da história do país.

No domingo, 179 pessoas morreram quando um Boeing 737-800 da Jeju Air fez um pouso forçado, saiu da pista, colidiu com um muro e explodiu no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul. Dois membros da tripulação foram retirados com vida.

Como primeiro passo, o ministério dos Transportes vai inspecionar todas as 101 aeronaves Boeing 737-800 operadas por companhias aéreas sul-coreanas, começando nesta segunda-feira, com foco no histórico de manutenção dos principais componentes.