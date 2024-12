Ucrânia fecha a torneira do gás russo que abastece a UE

E mesmo que os preços tenham caído desde então, eles continuam acima do nível pré-crise, comprometendo a competitividade da indústria europeia, principalmente na Alemanha. Essa é uma das razões pelas quais empresas como a Volkswagen e a Basf estão em dificuldades.

O aumento dos custos de calefação e energia também afeta as pessoas comuns, que tentam diminuir seu consumo para manter as despesas sob controle. Quase 11% dos cidadãos da UE não puderam manter suas casas suficientemente aquecidas em 2023 por causa disso, segundo a Comissão Europeia.

UE se mostra despreocupada

Na União Europeia, não há sinais de incômodo com o fim do acordo para o trânsito de gás russo pela Ucrânia. Isso já teria sido calculado nos mercados europeus de gás, segundo uma análise do bloco repercutida recentemente pela Bloomberg. O documento é um sinal tranquilizador aos países do bloco e aos mercados; a UE será capaz de encontrar alternativas, o fim do acordo já teria sido calculado nos preços do gás para o inverno, asseguram os autores.

"Com uma produção anual de mais de 500 bilhões de metros cúbicos de GNL, a substituição dos cerca de 14 milhões de metros cúbicos de gás russo transportados via Ucrânia deve ter pouco impacto no preço do gás na UE", diz trecho do documento citado pela Bloomberg.

A UE sustenta já há bastante tempo que os países que ainda importam gás russo via Ucrânia – principalmente a Áustria e a Eslováquia – podem sobreviver sem essa cota, e que por isso não vai negociar a manutenção do acordo.