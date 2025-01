África em 2025: os desafios para a paz no continente

"É evidente que as ferramentas tradicionais — operações de paz, alerta precoce, mediação de conflitos — não estão funcionando", diz Jakkie Cilliers, presidente do Instituto de Estudos de Segurança (ISS), da África do Sul.

Em novembro, por exemplo, Senegal e Chade anunciaram a saída do exército francês de seus territórios. Nesta quarta-feira (1/01) foi a vez da Costa do Marfim fazer o mesmo, seguindo o caminho de países de onde a França foi obrigada a tirar suas tropas, como Mali, Burkina Faso e Niger.

Fracasso da mediação de conflitos

Enquanto os governos buscam preservar sua integridade territorial a todo custo, os atores internacionais frequentemente priorizam uma visão humanitária focada na defesa das minorias, de acordo com pesquisa do instituto sul-africano ISS.

Essas abordagens diferentes podem levar a desacordos sobre como resolver os conflitos. O exemplo mais recente de mediação fracassada foi o cancelamento inesperado, em meados de dezembro, das negociações de paz entre a República Democrática do Congo e Ruanda.

A reunião havia gerado esperanças de um fim para a crise de décadas entre o exército congolês e o grupo rebelde M23, que supostamente tem o apoio de Ruanda, no leste da República Democrática do Congo, mas as partes não chegaram a um acordo.