Estado de emergência na Moldávia

A situação é mais crítica na Moldávia, que faz fronteira com a Ucrânia e tem que lidar com separatistas apoiados pela Rússia em seu território. O país já havia introduzido um estado de emergência de 60 dias no início deste mês, antecipando o corte de Kiev. No sábado, porém, a empresa russa de distribuição de gás, Gazprom, anunciou que também interromperia a distribuição do produto ao país devido a uma disputa sobre dívidas.

A Gazprom já havia reduzido suas entregas à Moldávia desde o início da invasão, suprindo apenas o território separatista da Transnistria. No entanto, a usina da região apoiada por Moscou ainda fornece cerca de dois terços da eletricidade consumida em todo o país. "O Kremlin recorreu novamente à chantagem energética para influenciar as eleições parlamentares de 2025 e minar nosso caminho europeu", disse a presidente da Moldávia, Maia Sandu. A política pró-europeia foi reeleita em novembro, após um pleito marcado por acusações de interferência russa.

Sandu ofereceu ajuda humanitária aos residentes da Transnístria, que já começaram a ficar sem aquecimento no inverno. Mas as autoridades locais recusaram, disse Alexandru Flenchea, ex-funcionário do governo e especialista em resolução de conflitos na região. Na estratégia de desestabilização da Rússia, "a Transnístria é nada mais do que dano colateral", argumentou Flenchea. Phuc-Vinh concordou, acusando Putin de usar o gás como uma "arma geopolítica" para "minar a região, alimentar os ressentimentos da população para influenciar o apoio à Ucrânia e semear sementes de discórdia pela Europa".

O governo da Moldávia respondeu com medidas drásticas para limitar o consumo de energia, incluindo restrições na iluminação de prédios públicos e no uso de elevadores. Também pretende compensar a escassez comprando eletricidade da vizinha Romênia.

Nesta quarta-feira, o governo da Moldávia disse que todos os consumidores ficarão seguros e que as usinas termelétricas do país continuam a funcionar normalmente.