Fogos de artifício deixam ao menos cinco mortos na Alemanha

A polícia de Berlim divulgou um comunicado nas primeiras horas da quarta-feira elogiando a implementação de novas zonas de proibição de fogos de artifício no centro da cidade, mas relatou problemas generalizados fora dessas áreas, que levaram a cerca de 390 prisões.

Na capital alemã, o uso de fogos de artifício é permitido fora das zonas de restrição das 18h do dia 31 de dezembro até as 7h do dia 1º de janeiro. Apesar de violações serem punidas com multa de até 10 mil euros, o descumprimento da regra é frequente.

"Em vários casos, tanto as equipes de resgate quanto a polícia foram atacadas [por fogos de artifício]", disse o porta-voz da polícia de Berlim, Florian Nath, em um vídeo publicado na internet. "Temos um policial gravemente ferido que parece ter sido atingido por um fogos de artifício ilegal", disse, acrescentando que ele foi submetido a uma cirurgia de emergência.

A polícia de Berlim escoltou equipes de bombeiros na cidade para garantir sua segurança, uma medida que as autoridades consideraram positiva. Os casos de confronto foram muito menores do que os tumultos registrados na virada de 2022 para 2023.

O hospital universitário da capital alemã informou que estava tratando oito pessoas com ferimentos graves nas mãos e pouco depois da meia-noite. Posteriormente, o número foi atualizado para 15.

A polícia de Colônia informou que dois policiais foram feridos por fogos de artifício ilegais e que fogos de artifício foram disparados contra policiais e bombeiros. Um grupo de cerca de 50 pessoas em Leipzig atacou os serviços de emergência. Relatos e imagens semelhantes surgiram de partes de Hamburgo e de outras cidades.