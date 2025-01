Veículo atropela multidão em Nova Orleans e deixa 10 mortos - Incidente ocorreu na famosa Bourbon Street, uma rua turística com bares e clubes noturnos no French Quarter.Dez pessoas morreram e trinta ficaram feridas após um carro atingir uma aglomeração de pedestres na cidade americana de Nova Orleans, no estado de Luisiana, no amanhecer desta quarta-feira (01/01), informaram autoridades locais.

O incidente ocorreu na Bourbon Street e na Canal Street, ruas turísticas com bares e clubes noturnos no French Quarter e popular destino para celebrações de Ano Novo.

"O 8º Distrito está trabalhando em um incidente com muitas vítimas envolvendo um veículo que se chocou contra uma multidão na Canal e na Bourbon Street. Há 30 pacientes feridos... e 10 vítimas fatais", disse o NOLA Ready, programa de preparação para emergências de Nova Orleans, em um comunicado.