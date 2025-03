'Menu de brasileiras': indústria que arranja casamentos cresce na Europa

O fim de um longo relacionamento violento e dificuldades financeiras pesaram na decisão. Parecia uma opção sentimentalmente segura, já que tanto se falava na internet que os alemães eram sinceros e fiéis para a vida toda.

"Foi como se tivesse chegado aquele príncipe encantado da Alemanha e, com ele, a possibilidade de vir para cá. Eu não tinha nada a perder", diz. "Não éramos extremamente apaixonados, mas formamos uma parceria, e o apego emocional viria com o tempo."

Ângela viu o projeto de construir um amor, no entanto, desmantelado pela indisposição do marido em cultivar uma vida romântica e sexual, dividir as tarefas da casa ou aprender sobre a sua cultura.

"Ele dizia que as mulheres alemãs eram muito complicadas e tinham muita frescura", conta. "O amor dele estava muito relacionado a ter alguém cuidando da casa."

Após o marido ser diagnosticado com uma doença degenerativa, ela se tornou financeiramente responsável pela casa. Pela legislação alemã, o casal precisa morar separado ao longo de um ano antes do divórcio, no qual Ângela ainda seria requerida a financiar as necessidades básicas do marido.

Só que as contas não fecham, e eles vivem há dois anos sob o mesmo teto, mas não como casal. "O relacionamento durou enquanto eu me dispus a fazer dar certo. Quando me tornei independente e passei a impor minhas necessidades, ele se fechou de vez."