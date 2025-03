Mariana: 23 cidades rejeitam acordo no Brasil com mineradoras - Pacto obriga municípios a desistir de briga na Justiça contra as mineradoras - inclusive do processo contra a BHP que tramita em Londres. Proposta foi aceita por outras 26 cidades.Vinte e três municípios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, em 2015, rejeitaram um acordo com as mineradoras Vale, BHP e Samarco que prevê R$ 170 bilhões em reparações e encerraria disputas judiciais futuras sobre o tema – inclusive uma ação movida na Justiça da Inglaterra contra a BHP.

Um total de 49 municípios estavam aptos a assinar o acordo, mas só 26 aceitaram, segundo a Samarco. O prazo para adesão terminou nesta quinta-feira (06/03). O pacto, homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), envolveu o governo federal, Minas Gerais, Espírito Santo e as mineradoras.

O valor de R$ 170 bilhões inclui R$ 38 bilhões que as mineradoras alegam já ter desembolsado por meio da Fundação Renova, fruto de um compromisso firmado em 2016 pelas próprias empresas. Esse acordo anterior, que foi questionado pelo Ministério Público Federal, acabou sendo considerado insuficiente para "assegurar os direitos dos atingidos a uma reparação justa e satisfatória" e garantir a recuperação ambiental de áreas afetadas.