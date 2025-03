Síria: Dezenas de mortos em pior onda de violência pós-Assad - Civis que integram minoria religiosa ligada a Assad teriam sido executados em retaliação a uma série de ataques contra agentes do governo de transição. Observatório Sírio condena "massacre".Dezenas de integrantes da minoria religiosa alauíta foram executados na Síria em meio a confrontos na zona costeira do país que eclodiram nesta quinta-feira (06/03) entre apoiadores do ditador deposto Bashar al-Assad e forças de segurança do novo governo, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (SOHR, na sigla em inglês).

A ONG baseada no Reino Unido afirma que a onda de violência deixou mais de 220 mortos, sendo 134 civis alauítas, grupo religioso do qual Assad faz parte. Eles teriam sido executados em retaliação a uma série de ataques e emboscadas, atribuída a homens leais a Assad, contra agentes do governo de transição.

É a pior onda de violência que o país recém-emancipado enfrenta desde o fim da era Assad. Em dezembro de 2024, seu regime foi derrubado por uma aliança de grupos rebeldes liderada pelo islamista Ahmed al-Sharaa, hoje presidente interino.