UE registra queda recorde de nascimentos em 2023 - Foram 3,67 milhões de nascimentos, 5,4% a menos que em 2022 - maior recuo desde 1961, segundo a Eurostat. Taxa de fecundidade caiu de 1,46 para 1,38 filhos por mulher.O número de bebês nascidos na União Europeia (UE) caiu de 3,88 milhões em 2022 para 3,67 milhões em 2023 – recuo de 5,4%, configurando a maior queda ano a ano desde 1961.

Considerando os 27 países do bloco, a taxa média de fecundidade foi de 1,38 filhos por mulher. Em 2022, esse número foi de 1,46.

O país com a maior taxa de fertilidade foi a Bulgária, com 1,81 nascidos vivos por mulher, seguido por França (1,66) e Hungria (1,55). No extremo oposto estavam Malta (1,06), Espanha (1,12) e Lituânia (1,18).