[Coluna] Precisamos de um Brasil também gestado por mulheres negras

E, nesse dia 8 de março de 2025, Dia Internacional da Mulher, quero aproveitar a feliz e bela escolha da Unidos de Padre Miguel para falar sobre a importância de sabermos não só sobre personagens esquecidos, mas sobre outros caminhos para contar a história no Brasil. Uma tarefa muito bem executada por muitas mulheres negras – como a carnavalesca Márcia Lage, falecida no último janeiro –, que insistem em pensar e propor novos Brasis.

Isso porque acredito e defendo que a mulher negra, a mesma que está na base da pirâmide social brasileira, e que compõe maior e mais explorado segmento populacional do país, é uma condição que obriga que o Brasil seja visto de outra forma. E para tanto, trago o exemplo de duas importantes intelectuais: Lélia Gonzales, que em 2025 completaria 90 anos, e Beatriz Nascimento, falecida há 30 anos. Não que elas sejam a únicas, não foram, ainda bem. Mas essas duas mulheres conseguiram furar a bolha dos lugares predeterminados para elas, ultrapassando o campo acadêmico e se inserindo em uma luta política que reivindica a centralidade das mulheres negras na construção da identidade nacional. A partir de suas experiências e vivências como mulheres negras, ambas propuseram reflexões que desafiavam as narrativas eurocêntricas e racistas que historicamente marginalizaram a população negra no país. Suas obras abriram caminhos para novas formas de pensar o Brasil, questionando as estruturas de poder que sustentam o racismo e o sexismo na sociedade.

Mulheres que merecem ser lidas e grifadas

Mulheres que merecem ser conhecidas de perto, merecem ser lidas e relidas e grifadas, pois elas propuseram um Brasil de ponta-cabeça, no qual a falsa cordialidade brasileira era desmascarada, e o mito de democracia racial era desnudado, sobrando apenas o mais puro racismo à brasileira. Mas mulheres que não só denunciaram, mas também propuseram outros caminhos para a compreensão do Brasil. Caminhos que passaram pela fé, por outras relações com a natureza, pelo trabalho árduo, pela solidão no encalço, pela importância de viver e celebrar o coletivo, fosse ele uma família, uma agremiação um quilombo. Precisamos falar e conhecer mais e melhor essas mulheres, que podem ter escrito livros, dado aulas, cozinhado merenda em escolas públicas, educado seus filhos. Precisamos de um Brasil que também tenha sido escrito e gestado por mulheres negras.

Mestre e doutora em História Social pela USP, Ynaê Lopes dos Santos é professora de História das Américas na UFF. É autora dos livros Além da Senzala. Arranjos Escravos de Moradia no Rio de Janeiro (Hucitec 2010), História da África e do Brasil Afrodescendente (Pallas, 2017), Juliano Moreira: médico negro na fundação da psiquiatria do Brasil (EDUFF, 2020) e Racismo brasileiro: Uma história da formação do país (Todavia, 2022), e também responsável pelo perfil do Instagram @nossos_passos_vem_de_longe.