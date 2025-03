Conservadores e social-democratas alemães avançam na formação de coalizão

Como nenhum partido político obteve uma maioria no Parlamento alemão (Bundestag), depois da eleição os partidos começaram negociações para a formação de uma coalizão para garantir mais da metade das 630 cadeiras na Casa.

Na Alemanha, os partidos políticos tradicionalmente evitam os governos de minoria, e desde o fim da Segunda Guerra Mundial raramente um partido teve, sozinho, maioria no parlamento – ou seja, negociações para formação de uma coalizão de governo são comuns.

Normalmente, há um consenso entre os partidos de que aquele que venceu a eleição seja também o que vai conduzir as negociações. Ou seja, essa tarefa no momento cabe à CDU/CSU. Antes mesmo do fim do pleito, o bloco conservador CDU/CSU descartou inteiramente a possibilidade de formar uma aliança com a ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD), que terminou a eleição em segundo lugar, com 20,8% dos votos. Dessa forma, restou para os conservadores negociarem com o terceiro colocado, os social-democratas do SPD.

jps/cn (DW, dpa, ots)