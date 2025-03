Mulheres de diferentes gerações sonham em desbravar o mundo

"Além dessas desigualdades, elas estão suscetíveis ao assédio e sofrem intolerância em relação à maternidade, pois muitas empresas barram as mães de subirem na carreira", acrescenta a ativista do Think Olga.

Sonhe como uma garota

A pesquisa feita pelo Think Olga é parte de um projeto idealizado por Camila Alves, produtora cultural que queria inspirar jovens, revelando o perfil de mulheres atuantes, de profissões diversas.

"Nós percebemos que muitas tinham dificuldade em acessar os sonhos de infância, principalmente as mais velhas. As pessoas ficaram muito endurecidas", diz Alves ao detalhar as fases do projeto, que incluiu oficinas e trabalhos manuais. A iniciativa visa sensibilizar e incentivar mulheres a se olharem, a pensarem em suas trajetórias como lugar de transformação, para que sonhem mais do que suas mães.

Tornar-se uma influenciadora digital aos 76 anos nunca passou pela mente de menina de Izaura Demari, mas os chapéus nunca saíram de sua cabeça. Desde criança, ela gostava do acessório, uma forma de proteção contra o sol que as irmãs usavam no trabalho braçal no sítio.

"Eu também sempre gostei de ir aos bailes. Mas quando eu me casei, tive que parar. Um outro sonho que tenho desde garota é aprender a dançar tango. Espero um dia realizar", conta Demari, que já foi capa de revista e fez propaganda de uma marca de cosméticos alemã.