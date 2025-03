Mulheres têm papel crescente na teologia cristã do Brasil

A teologia feminista teria surgido com a publicação, em 1895, de The Woman's Bible, pela ativista americana Elizabeth Cady Stanton (1815-1902) com uma comissão de mulheres. "É o início de uma nova perspectiva de interpretação bíblica. A teologia feminista difere do pensamento hegemônico, na medida em que busca defender a igualdade entre os gêneros, desmistificando qualquer noção de superioridade masculina, seja espiritual, social ou física."

Na esteira do próprio desenvolvimento do feminismo ao longo do século 20, essa teologia também cresceu. "Atualmente, a teologia feminista tem também se dedicado a questões como aborto, violência sexual e defesa de minorias", conta Ribeiro.

A teóloga Bingemer lembra de outro marco: Beyond God the Father: Toward a philosophy of women’s liberation (Para além do Deus Pai: Por uma filosofia da liberação feminina), publicado em 1973 pela filósofa e teóloga americana Mary Daly (1928-2010). "Foi ali que se compreendeu uma escola de teologia, a teologia feminista, uma nova corrente. Ela questiona toda a linguagem de Deus, que é [tradicionalmente] masculina."

Mas principalmente no catolicismo, o espaço maior para as mulheres é resultado do Concílio Vaticano 2º, concluído em 1965 — e, evidentemente, que isto também influenciou outras igrejas cristãs. "Apenas a partir dele foi permitido às mulheres ingressarem na área acadêmica teológica [do catolicismo]", explica a pedagoga Andreia Cristina de Morais.

"Na Igreja, em 2 mil anos de história, faz somente 60 anos que as mulheres puderam ter acesso oficial aos estudos teológicos. Isto reflete uma visão histórica androcêntrica de Igreja, mas também uma abertura, mesmo que tardia, para a mulher participar das reflexões teológicas da fé e da doutrina."

São os primeiros passos, mas ainda falta muito para haver igualdade de gênero: "Apesar do crescimento das teologias femininas e feministas, o quadro docente das instituições católicas de teologia segue predominantemente masculino", ressalta Morais. Cerca de 80% dos professores deste segmento no Brasil são homens, na maioria sacerdotes.