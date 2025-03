Papa mostra melhora após 23 dias no hospital - Última atualização de saúde do pontífice divulgada pelo Vaticano aponta que Francisco tem mostrado "boa resposta" ao tratamento hospitalar.O papa Francisco está mostrando uma "boa resposta" à terapia e uma "gradual" melhora após 23 dias internado no hospital Gemelli, em Roma, por problemas respiratórios, informou neste sábado (08/03) a Santa Sé.

"A condição clínica do Santo Padre nos últimos dias tem se mantido estável e, consequentemente, mostra uma boa resposta ao tratamento. Portanto, há uma melhora gradual e leve", de acordo com o último relatório médico divulgado pelo Vaticano.

O pontífice argentino, de 88 anos, está hospitalizado desde 14 de fevereiro devido a uma pneumonia bilateral.