Presidente afastado da Coreia do Sul deixa prisão - Yoon Suk Yeol foi libertado após tribunal decidir que sua detenção é ilegal. Ele esteve preso por quase dois meses, alvo de um processo por insurreição depois de ter tentado impor lei marcial no país.O presidente afastado da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, foi libertado da prisão neste sábado (08/03), depois que um tribunal decidiu que sua detenção é ilegal, após ele ter ficado preso por quase dois meses, alvo de um processo judicial por insurreição após ter tentado impor lei marcial no país.

Yoon deixou o centro de detenção em Uiwang, ao sul de Seul, onde ficou detido por 52 dias, antes das 18h horas locais e foi transferido para a residência presidencial, informou a mídia local.

Sua libertação ocorreu depois que o Tribunal Distrital Central de Seul anulou a detenção do político no dia anterior, e o gabinete do promotor decidiu neste sábado não recorrer da decisão.