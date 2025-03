Psicólogos descobrem motivo da "eca" nos relacionamentos

Homens e mulheres sentem a eca de forma diferente

O estudo mostrou que os fatores causadores da eca também variam entre os gêneros. Os pesquisadores questionaram um grupo focal de 125 solteiros sobre como reagiriam a situações em diversas categorias de repulsa. Eles também avaliaram as tendências para o narcisismo ou ou perfeccionismo.

As mulheres eram mais propensas a sentir nojo em reação a manifestações de misoginia aberta por parte do parceiro masculino, ou por um "jeito de falar irritante" – em relação ao conteúdo, não ao som da fala. Os homens tendiam a se sentir mais repugnados ou por peculiaridades da aparência física, ou por suas parceiras se mostrarem vaidosas demais.

Também se constatou que quem tinha maior tendência a sentir repulsa em outros aspectos da vida também a projetava nos relacionamentos, em oposição aos mais tolerantes. Os mais dotados de narcisismo e perfeccionismo também eram mais propensos à eca no amor.

Também era mais frequente as mulheres estarem familiarizadas com o conceito de eca, e relatarem essa sensação com frequência maior. Os autores sugerem que isso se deva à "maior sensibilidade feminina para os riscos de uma relação".

Redes sociais impulsionam padrões fúteis