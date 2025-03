Greve-relâmpago paralisa aeroporto de Hamburgo - Terminal cancela voos apenas um dia antes da greve anunciada nesse e em outros 12 aeroportos alemães, incluindo Frankfurt, Munique e Berlim.Uma greve convocada sem aviso prévio pelo sindicato Verdi para os serviços de assistência em terra paralisou o aeroporto de Hamburgo desde a manhã deste domingo (09/03), apenas um dia antes da greve anunciada de 24 horas nesse e em outros 12 aeroportos alemães, incluindo Frankfurt, Munique e Berlim.

"Sem aviso prévio, o sindicato Verdi convocou os serviços de assistência em solo do aeroporto de Hamburgo para uma greve imediata no domingo, 9 de março. Por esse motivo, o aeroporto permanece fechado e não haverá partidas ou chegadas durante todo o dia", diz o site do aeroporto.

O aeroporto está pedindo a todos os passageiros afetados por cancelamentos ou com dúvidas sobre seu voo que entrem em contato com sua companhia aérea e não se dirijam ao terminal.