Papa agradece médicos após boletim apontar melhora

Ele também agradeceu àqueles que estavam rezando por sua recuperação: "Agradeço a todos do fundo do meu coração! Eu também rezo por vocês", disse ele, antes de se juntar à Cúria Romana "espiritualmente" do hospital em exercícios espirituais para a Quaresma.

Francisco está hospitalizado desde 14 de fevereiro no hospital Gemelli, em Roma, com pneumonia bilateral e, desde então, não pôde aparecer na janela do Palácio Apostólico para o Angelus nem presidir missas ou ritos nas últimas semanas.

O papa se limita a preparar as homilias ou catequeses, que depois são divulgadas por escrito pelo Vaticano.

Neste domingo, por exemplo, ele preparou a homilia da Missa do Jubileu do Voluntariado, que reuniu milhares de membros da Proteção Civil e agentes humanitários do mundo inteiro em Roma para este Ano Santo e que foi presidida pelo cardeal Michael Czerny.

Mais tarde, em sua mensagem do Angelus, o pontífice argentino agradeceu a esses voluntários pela "proximidade e ternura" com que, segundo ele, cuidam das pessoas em um mundo "muito dependente da lógica do mercado".

"Nas nossas sociedades, demasiado dependentes da lógica do mercado, onde tudo corre o risco de ficar sujeito aos critérios do interesse próprio e da busca do lucro, o voluntariado é uma profecia e um sinal de esperança, porque testemunha a primazia da gratuidade, da solidariedade e do serviço aos mais necessitados", afirmou.