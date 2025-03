Quando o agressor em casos de feminicídios é quem deveria proteger

O levantamento – feito com base em pedidos de Lei de Acesso à Informação (LAI), análise de reportagens e informações coletadas por uma rede de parceiros – mostra que os dados oficiais não refletem a quantidade real de casos que vêm ocorrendo.

Entre 2018 e 2023, de acordo com os dados oficiais, foram 62 homicídios/feminicídios seguidos de suicídios praticados por agentes de segurança. Entretanto, o número sobe para 88 quando contabilizadas as informações obtidas por fontes extraoficiais.

Outro levantamento que traz dados sobre o fenômeno é o Monitor de Feminicídios do Brasil, do LESFEM. Segundos os dados de 2024, que serão divulgados de forma completa em março, houve pelo menos 300 casos de suicídio tentados ou consumados após um feminicídio no país. O relatório deste ano não discriminará os dados por profissão, mas em 2023 o monitor contabilizou 37 casos em que o agressor era das forças de segurança pública.

De acordo com Fernanda Cruz, pesquisadora do IPPES e do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP), a forma como os dados são registrados facilita a subnotificação.

"São duas mortes [o feminicídio e o suicídio] que são notificadas separadamente. Não existe um vínculo entre elas. E, por outro lado, nem sempre a mídia divulga casos de suicídio e feminicídio", diz. Com isso, não há como responder se os casos de feminicídios seguidos de suicídio são mais frequentes entre policiais do que na população geral.

De acordo com Dayse Miranda, socióloga e diretora do IPPES, não há interesse das próprias instituições de segurança de coletar esse dado. E a desvinculação das mortes nos registros oficiais impede a interpretação do que está por trás das ocorrências.