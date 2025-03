Romênia barra nova candidatura presidencial de ultradireitista

Após o choque entre a classe política tradicional, em uma atitude rara para um país-membro da União Europeia, O Tribunal Constitucional da Romênia anulou a votação após alegações de interferência russa.

Nas últimas semanas, dezenas de milhares de apoiadores de Georgescu saíram às ruas, enquanto as autoridades romenas alertaram sobre "ações híbridas realizadas pela Federação Russa para minar a democracia na Romênia".

Georgescu - que nega qualquer ligação com Moscou - denunciou a anulação da eleição original como um "golpe de estado formalizado".

Na semana passada, promotores também indiciaram Georgescu por várias acusações, incluindo "declarações falsas" sobre o financiamento de sua campanha, bem como "instigação a ações contra a ordem constitucional". Ele foi colocado sob controle judicial, o que significa que terá que se apresentar às autoridades regularmente.

Mas, numa reviravolta, membros do alto escalão do governo dos EUA sob Donald Trump recentemente manifestaram simpatia por Georgescu.

"Isso é loucura!", escreveu o bilionário de ultradireita Elon Musk, no X, no domingo, após a divulgação da decisão das autoridades eleitorais. Já o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, já criticou as autoridades romenas por "cancelarem as eleições porque não gostaram do resultado", alegando que elas têm "tanto medo do seu próprio povo que o silenciam".