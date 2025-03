AfD, Esquerda e Verdes resistem a pacote financeiro alemão - Friedrich Merz busca aprovar reformas para ampliar gastos com defesa antes de virar primeiro-ministro e pretende, com o parlamento atual, evitar bloqueios de partidos de ultradireita e de esquerda na próxima legislatura.A Alternativa para a Alemanha (AfD), de ultradireita, e o partido A Esquerda contestaram nesta segunda-feira (10/03), no Tribunal Constitucional Federal, a rapidez com que o governo quer aprovar o pacote multibiolionário que visa, entre outras coisas, rearmar a Alemanha. Eles querem impedir que a atual composição do Bundestag, que está de saída, seja convocada para essa votação. Os dois partidos conquistaram juntos mais de um terço das cadeiras do Parlamento alemão nas eleições de fevereiro – o suficiente para bloquear um afrouxamento do freio da dívida do país.

Com os partidos ainda em negociações para formar um governo após as eleições gerais, que deram vitória aos conservadores União Democrata Cristã (CDU) e União Social Cristã (CSU), emendas constitucionais para viabilizar mais investimentos estão sendo apresentadas às pressas para tentar forçá-las a passar pela legislatura que está saindo.

A esquerda considera inadmissível usar a composição parlamentar antiga para tomar decisões de tamanho impacto. Nessa legislatura, a CDU/CSU, o Partido Social Democrata (SPD) e o Partido Verde têm maioria de dois terços, o que é necessário para mudanças constitucionais. No novo parlamento, esse cenário só seria possível com votos da Esquerda ou da AfD.